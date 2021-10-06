Талибы казнили представителей национального меньшинства – Amnesty International

В начале сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Афганистана Фото: EPA

Убийство произошло 30 августа в селе Кахор. Одиннадцать жертв были бывшими военнослужащими Сил безопасности национальной обороны Афганистана, двое – гражданскими лицами.

По информации правозащитников, талибы казнили девять бывших военных после того, как они сдались. Мирные жители были убиты при попытке побега.

"Эти хладнокровные казни являются еще одним доказательством того, что талибы повторяют ужасающие нарушения, которыми они были печально известны во время своего предыдущего правления в Афганистане", – заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Она подчеркнула, что талибы нарушают права даже тех, кто сдался им.

"Талибан должен немедленно прекратить жестокие акты мести и обеспечить безопасность сотрудников бывшего правительства и их семей в Афганистане. Новое правительство должно дать понять, что такие серьезные нарушения недопустимы и что виновные будут привлечены к ответственности", – отметила Калламар.