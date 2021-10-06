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Талибы казнили представителей национального меньшинства – Amnesty International

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В начале сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Афганистана
В начале сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Афганистана
Фото: EPA

Исламистское движение "Талибан" казнило 13 этнических хазарейцев, в том числе 17-летнюю девушку, в афганской провинции Дайкунди. Об этом 5 октября сообщила международная правозащитная организаяи Amnesty International.

Убийство произошло 30 августа в селе Кахор. Одиннадцать жертв были бывшими военнослужащими Сил безопасности национальной обороны Афганистана, двое – гражданскими лицами.

По информации правозащитников, талибы казнили девять бывших военных после того, как они сдались. Мирные жители были убиты при попытке побега.

"Эти хладнокровные казни являются еще одним доказательством того, что талибы повторяют  ужасающие нарушения, которыми они были печально известны во время своего предыдущего правления в Афганистане", – заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Она подчеркнула, что талибы нарушают права даже тех, кто сдался им.

"Талибан должен немедленно прекратить жестокие акты мести и обеспечить безопасность сотрудников бывшего правительства и их семей в Афганистане. Новое правительство должно дать понять, что такие серьезные нарушения недопустимы и что виновные будут привлечены к ответственности", – отметила Калламар.

Контекст:

В Афганистане к 15 августа 2021 года движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул.

Президент страны Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

Теги: Афганистан, убийство, Amnesty International, Талибан, талибы, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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