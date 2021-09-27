Талибы запретили афганцам стричь бороды в барбершопах

В объявлении, размещенном в салонах на юге провинции Гильменд, офицеры "Талибана" предупредили, что парикмахеры должны соблюдать законы шариата в отношении стрижки и бороды.
Такой же запрет получили барберы Кабула. Один из парикмахеров столицы рассказал, что боевики обходят салоны и приказывают прекратить стричь бороды. Один из талибов также предупредил, что "Талибан" может послать тайных инспекторов, чтобы поймать нарушителей.
Другой парикмахер, который управляет одним из крупнейших салонов города, сказал, что ему позвонил кто-то, назвавшийся государственным чиновником. Он проинструктировал его "перестать следовать американскому стилю" и не брить и не стричь чью-либо бороду.
Другой парикмахер из города Герат сказал, что хотя он не получил официального распоряжения, но перестал предлагать стрижку бороды клиентам.
Во время первого пребывания у власти с 1996-го по 2001 год талибы запретили пышные прически и настаивали на том, чтобы мужчины отращивали бороды.
К 15 августа 2021 года движение "Талибан" взяло под контроль практически весь Афганистан, в том числе столицу Кабул. Президент страны Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.
6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.