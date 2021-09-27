ГОРДОН
 
 
МИР

Талибы запретили афганцам стричь бороды в барбершопах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Во время первого пребывания у власти талибы запретили пышные прически и настаивали, чтобы мужчины отращивали бороды
Во время первого пребывания у власти талибы запретили пышные прически и настаивали, чтобы мужчины отращивали бороды
Фото: depositphotos.com

"Талибан" запретил парикмахерам в афганской провинции Гильменд брить или подстригать бороды, так как это нарушает законы шариата. Об этом сообщает BBC.

В объявлении, размещенном в салонах на юге провинции Гильменд, офицеры "Талибана" предупредили, что парикмахеры должны соблюдать законы шариата в отношении стрижки и бороды.

Такой же запрет получили барберы Кабула. Один из парикмахеров столицы рассказал, что боевики обходят салоны и приказывают прекратить стричь бороды. Один из талибов также предупредил, что "Талибан" может послать тайных инспекторов, чтобы поймать нарушителей.

Другой парикмахер, который управляет одним из крупнейших салонов города, сказал, что ему позвонил кто-то, назвавшийся государственным чиновником. Он проинструктировал его "перестать следовать американскому стилю" и не брить и не стричь чью-либо бороду.

Другой парикмахер из города Герат сказал, что хотя он не получил официального распоряжения, но перестал предлагать стрижку бороды клиентам.

Во время первого пребывания у власти с 1996-го по 2001 год талибы запретили пышные прически и настаивали на том, чтобы мужчины отращивали бороды.

Контекст:

К 15 августа 2021 года движение "Талибан" взяло под контроль практически весь Афганистан, в том числе столицу Кабул. Президент страны Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

Теги: Афганистан, Талибан, талибы, приход талибов к власти в Афганистане 2021
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
27 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
27 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Верю, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе". Накануне госпитализации Гузеева поплавала в море в оккупированном Крыму
"Верю, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе". Накануне госпитализации Гузеева поплавала в море в оккупированном Крыму
Беременную невесту 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина госпитализировали после того, как она потеряла сознание
Беременную невесту 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина госпитализировали после того, как она потеряла сознание
"Все это напоминает тюрьму". Бывший сотрудник службы охраны рассказал, как с их помощью отец Спирс организовал многолетнюю слежку за певицей
"Все это напоминает тюрьму". Бывший сотрудник службы охраны рассказал, как с их помощью отец Спирс организовал многолетнюю слежку за певицей
День учителя: особенности и традиции праздника
День учителя: особенности и традиции праздника
  "Больно не было. Даже приятно". Зарицкая призналась, что сделала пирсинг в интимном месте
  "Больно не было. Даже приятно". Зарицкая призналась, что сделала пирсинг в интимном месте
"Идеальная!", "Сочная", "Изящно". Брежнева позировала без бюстгальтера и показала грудь крупным планом
"Идеальная!", "Сочная", "Изящно". Брежнева позировала без бюстгальтера и показала грудь крупным планом
"Наш мальчик поправляется". Избитому сотрудником УГО танцору Дорофеевой вставили в голову титановую пластину. Фото
"Наш мальчик поправляется". Избитому сотрудником УГО танцору Дорофеевой вставили в голову титановую пластину. Фото
  "У него от легких остались кусочки". Козловский озвучил причину смерти своего отца
  "У него от легких остались кусочки". Козловский озвучил причину смерти своего отца
"Наверное, больно было". В сети обсуждают фото падающей с высоты Мейхер
"Наверное, больно было". В сети обсуждают фото падающей с высоты Мейхер
  "Пыталась скрыть, что знаю". Соловий объяснила, почему не поздравила своего продюсера Вакарчука с рождением первенца
  "Пыталась скрыть, что знаю". Соловий объяснила, почему не поздравила своего продюсера Вакарчука с рождением первенца
"Лиля-дачница". Ребрик показала лицо без макияжа на фото с мужем
"Лиля-дачница". Ребрик показала лицо без макияжа на фото с мужем
"Это очередной скандал". Тина Кароль с бананом у рта снялась в корсете с имитацией голой груди
"Это очередной скандал". Тина Кароль с бананом у рта снялась в корсете с имитацией голой груди
Американская кинокомпания анонсировала съемки фильма, главные роли в котором сыграют ЛГБТ-актеры
Американская кинокомпания анонсировала съемки фильма, главные роли в котором сыграют ЛГБТ-актеры
"Красавчик". Притула показал старшего брата-адвоката
"Красавчик". Притула показал старшего брата-адвоката
"Как всегда голая". Волочкова позировала в купели перед камерой
"Как всегда голая". Волочкова позировала в купели перед камерой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами
"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
  Ахмадов после развода снял Билык в новом клипе с молодым певцом. Видео
Ахмадов после развода снял Билык в новом клипе с молодым певцом. Видео
"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", "Ничего так фотосессия". Савченко снялась в хиджабе и длинном платье, скрывающем фигуру
"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", "Ничего так фотосессия". Савченко снялась в хиджабе и длинном платье, скрывающем фигуру
  "Всем нужен член". Муж певицы MamaRika высказался о ее бисексуальности
"Всем нужен член". Муж певицы MamaRika высказался о ее бисексуальности
"Птица дивная", "Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
"Птица дивная", "Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS