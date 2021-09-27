Талибы запретили афганцам стричь бороды в барбершопах

Во время первого пребывания у власти талибы запретили пышные прически и настаивали, чтобы мужчины отращивали бороды Фото: depositphotos.com

В объявлении, размещенном в салонах на юге провинции Гильменд, офицеры "Талибана" предупредили, что парикмахеры должны соблюдать законы шариата в отношении стрижки и бороды.

Такой же запрет получили барберы Кабула. Один из парикмахеров столицы рассказал, что боевики обходят салоны и приказывают прекратить стричь бороды. Один из талибов также предупредил, что "Талибан" может послать тайных инспекторов, чтобы поймать нарушителей.

Другой парикмахер, который управляет одним из крупнейших салонов города, сказал, что ему позвонил кто-то, назвавшийся государственным чиновником. Он проинструктировал его "перестать следовать американскому стилю" и не брить и не стричь чью-либо бороду.

Другой парикмахер из города Герат сказал, что хотя он не получил официального распоряжения, но перестал предлагать стрижку бороды клиентам.

Во время первого пребывания у власти с 1996-го по 2001 год талибы запретили пышные прически и настаивали на том, чтобы мужчины отращивали бороды.