Талибы вывесили тела предполагаемых преступников в одном из городов Афганистана. Боевики сказали, что это предупреждение

Талибы в 1996–2001 годах практиковали наказания и публичные казни на стадионах и в мечетях Фото: ЕРА (архив)

Одно из тел повесили на кране, припаркованном на городской площади. Управляющий аптекой на площади Вазир Ахмад Седдики рассказал журналистам, что сначала талибы привезли четыре тела, а после увезли три в другие части города.

Официальные лица "Талибана" утверждают, что четырех мужчин поймали за участие в похищении отца и сына. Их убили полицейские во время перестрелки.

Такую акцию провели для того, чтобы предупредить будущих преступников, прокомментировал Associated Press один из командиров талибов на условиях анонимности.