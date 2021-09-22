Талибы просили дать им возможность выступить на сессии Генассамблеи ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 15 сентября получил сообщение от аккредитованного в настоящее время представителя Афганистана в ООН Гулама Исакзая со списком делегации Афганистана на 76-ю сессию Генассамблеи. Пять дней спустя Гутерриш получил еще одно письмо на бланке министерства иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан, которое подписал Амир Хан Муттаки, новый глава министерства.

Муттаки сообщил, что бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани отстранили от власти 15 августа и другие страны больше не признают его главой государства. Поэтому Исакзай больше не представляет Афганистан, сказал афганский политик.

Талибы уже назначили своего постоянного представителя при ООН, им стал Сохаил Шахин. Он представлял талибов на мирных переговорах в Катаре.

Высокопоставленные чиновники Госдепартамента США сказали, что знают о просьбе талибов, но пока не знают, как комиссия решит этот вопрос. Один из чиновников предположил, что представитель "Талибана" не сможет выступить на этой сессии Генассамблеи, по крайней мере в течение недели дебатов лидеров высокого уровня.

Как указало агентство, талибы хотят получить международное признание и финансовую помощь, чтобы восстановить разрушенный войной Афганистан. Но состав нового правительства "Талибана" ставит перед ООН дилемму. Некоторые министры находятся в так называемом черном списке спонсоров международного терроризма ООН.

Члены ООН могли бы использовать признание талибов как рычаги влияния для создания более лояльного правительства, который гарантирует права человека, особенно для девушек и женщин, заметило Associated Press.