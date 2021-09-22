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Талибы просили дать им возможность выступить на сессии Генассамблеи ООН

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Глава МИД Афганистана заявил о назначении постоянного представителя талибов при ООН
Глава МИД Афганистана заявил о назначении постоянного представителя талибов при ООН
Фото: ЕРА

Представители захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" просили дать возможность выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, пишет Associated Press 21 сентября.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 15 сентября получил сообщение от аккредитованного в настоящее время представителя Афганистана в ООН Гулама Исакзая со списком делегации Афганистана на 76-ю сессию Генассамблеи. Пять дней спустя Гутерриш получил еще одно письмо на бланке министерства иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан, которое подписал Амир Хан Муттаки, новый глава министерства.

Муттаки сообщил, что бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани отстранили от власти 15 августа и другие страны больше не признают его главой государства. Поэтому Исакзай больше не представляет Афганистан, сказал афганский политик.

Талибы уже назначили своего постоянного представителя при ООН, им стал Сохаил Шахин. Он представлял талибов на мирных переговорах в Катаре.

Высокопоставленные чиновники Госдепартамента США сказали, что знают о просьбе талибов, но пока не знают, как комиссия решит этот вопрос. Один из чиновников предположил, что представитель "Талибана" не сможет выступить на этой сессии Генассамблеи, по крайней мере в течение недели дебатов лидеров высокого уровня.

Как указало агентство, талибы хотят получить международное признание и финансовую помощь, чтобы восстановить разрушенный войной Афганистан. Но состав нового правительства "Талибана" ставит перед ООН дилемму. Некоторые министры находятся в так называемом черном списке спонсоров международного терроризма ООН.

Члены ООН могли бы использовать признание талибов как рычаги влияния для создания более лояльного правительства, который гарантирует права человека, особенно для девушек и женщин, заметило Associated Press.

Контекст:

В Афганистане к 15 августа 2021 года движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

7 сентября "Талибан" представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы, а глава мулла Мохаммад Хасан Ахунд – внесен в санкционный список ООН. В новом правительстве нет ни одной женщины.

ЕС раскритиковал состав временного правительства Афганистана из-за отсутствия в нем представителей разных религиозных групп и женщин. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что Париж не признает правительство талибов в Афганистане и не будет поддерживать с ним отношения.

Теги: США, ООН, терроризм, Афганистан, права человека, Талибан, талибы, финансы, Антониу Гутерриш, Стефан Дюжаррик, признание, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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