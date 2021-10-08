В мечети в Афганистане произошел взрыв, погибло около сотни человек

"Подробности взрыва шиитской мечети в Кундузе. [...] По словам очевидцев, в результате взрыва погибло около 100 человек", – говорится в сообщении.

По данным AFP, опубликованным в Twitter, погибших по меньшей мере 50 человек, "что стало самым кровавым нападением с тех пор, как войска США покинули страну".

#UPDATE An apparent bomb attack on worshippers at a Shiite mosque in the Afghan city of Kunduz killed at least 50 people Friday, in the bloodiest assault since US forces left the country pic.twitter.com/ampCKx0D0F — AFP News Agency (@AFP) October 8, 2021

The Associated Press сообщает, что представитель захватившего власть в Афганистане "Талибана" подтвердил информацию о сотне погибших.

Взрыв в Кундузе произошел во время еженедельной пятничной молитвенной службы, когда "мечети обычно переполнены". Местная полиция предполагает, что террорист-смертник смешался с людьми и затем привел в действие взрывное устройство.

Агентство отмечает, что ответственность за взрыв пока никто не взял, но давнюю историю нападений на шиитское меньшинство Афганистана имеют боевики "Исламского государства".