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В Кабульском университете женщинам временно запретили преподавать и учиться

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После прихода талибов в стране сильно ухудшилась ситуация с правами женщин
После прихода талибов в стране сильно ухудшилась ситуация с правами женщин
Фото: EPA

В Афганистане женщинам временно запретили учиться или работать в Кабульском университете. Об этом сообщил новый ректор учебного заведения от "Талибана" Мохаммад Ашраф Гайрат в Twitter 27 сентября.

"Пока настоящая исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не разрешат поступать в университеты или работать. Ислам прежде всего", – написал он.

В другом посте в Twitter Гайрат уточнил, что запрет временный.

"Я не сказал, что мы никогда не позволим женщинам посещать университеты или работать. Я имел в виду, что, пока мы не создадим исламскую среду, женщинам придется оставаться дома. Мы прилагаем все усилия, чтобы в ближайшее время создать безопасную исламскую среду", – отметил он.

Контекст:

К 15 августа 2021 года движение "Талибан" взяло под контроль практически весь Афганистан, в том числе столицу Кабул. 6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

После прихода талибов в стране сильно ухудшилась ситуация с правами женщин. Им запретили заниматься спортом и возглавлять министерства. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.

Кроме того, в стране официально запретили мужчинам обучать женщин. Независимые журналисты говорят, что такое решение фактически лишит девушек права на высшее образование, потому что афганские университеты не могут себе позволить нанять достаточное количество преподавателей-женщин.

17 сентября стало известно, что "Талибан" ликвидировал министерство по делам женщин и создал вместо него министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока. Подобное ведомство существовало во время первого захвата власти талибами и отвечало за соблюдение шариата. Его представители избивали женщин, которые якобы были одеты "нескромно" или находились на улице без мужчины-опекуна.

19 сентября стало известно, что в Кабуле многим работающим женщинам талибы приказали оставаться дома и не выходить на работу.

Теги: Афганистан, Талибан, талибы, Кабул, женщины, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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