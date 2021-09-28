В Кабульском университете женщинам временно запретили преподавать и учиться

"Пока настоящая исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не разрешат поступать в университеты или работать. Ислам прежде всего", – написал он.

Folks!

I give you my words as the chancellor of Kabul University:



as long as real Islamic environment is not provided for all, women will not be allowed to come to universities or work. Islam first. — Mohammad Ashraf Ghairat * * * (@MAshrafGhairat) September 27, 2021

В другом посте в Twitter Гайрат уточнил, что запрет временный.

"Я не сказал, что мы никогда не позволим женщинам посещать университеты или работать. Я имел в виду, что, пока мы не создадим исламскую среду, женщинам придется оставаться дома. Мы прилагаем все усилия, чтобы в ближайшее время создать безопасную исламскую среду", – отметил он.