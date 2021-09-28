В Кабульском университете женщинам временно запретили преподавать и учиться

"Пока настоящая исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не разрешат поступать в университеты или работать. Ислам прежде всего", – написал он.
Folks!— Mohammad Ashraf Ghairat * * * (@MAshrafGhairat) September 27, 2021
I give you my words as the chancellor of Kabul University:
as long as real Islamic environment is not provided for all, women will not be allowed to come to universities or work. Islam first.
В другом посте в Twitter Гайрат уточнил, что запрет временный.
"Я не сказал, что мы никогда не позволим женщинам посещать университеты или работать. Я имел в виду, что, пока мы не создадим исламскую среду, женщинам придется оставаться дома. Мы прилагаем все усилия, чтобы в ближайшее время создать безопасную исламскую среду", – отметил он.
A bad misunderstanding of my words by the New York Times. I haven't said that we will never allow women to attend universities or go to work, I meant that until we create an Islamic environment, women will have to stay at home. We work hard to creat safe Islamic environment soon. https://t.co/7Yrdtd3GKL— Mohammad Ashraf Ghairat * * * (@MAshrafGhairat) September 28, 2021
К 15 августа 2021 года движение "Талибан" взяло под контроль практически весь Афганистан, в том числе столицу Кабул. 6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.
После прихода талибов в стране сильно ухудшилась ситуация с правами женщин. Им запретили заниматься спортом и возглавлять министерства. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.
Кроме того, в стране официально запретили мужчинам обучать женщин. Независимые журналисты говорят, что такое решение фактически лишит девушек права на высшее образование, потому что афганские университеты не могут себе позволить нанять достаточное количество преподавателей-женщин.
17 сентября стало известно, что "Талибан" ликвидировал министерство по делам женщин и создал вместо него министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока. Подобное ведомство существовало во время первого захвата власти талибами и отвечало за соблюдение шариата. Его представители избивали женщин, которые якобы были одеты "нескромно" или находились на улице без мужчины-опекуна.
19 сентября стало известно, что в Кабуле многим работающим женщинам талибы приказали оставаться дома и не выходить на работу.