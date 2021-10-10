В Украине за сутки зафиксировали более 11 тыс. новых случаев COVID-19

Среди заболевших – 1149 детей и 122 медработника.

За прошлые сутки с коронавирусной инфекцией госпитализировали 3712 человек, 2581 пациент выздоровел.

9 октября в Украине зафиксировали 122 летальных случая COVID-19, с начала эпидемии умерло уже 58 493 украинца.

В субботу украинцам провели более 67 тыс. тестов на коронавирус. Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировали 2 541 257 случаев COVID-19, выздоровело 2 290 427 человек.

Днем ранее в стране за сутки подтвердили 15 908 случаев заболевания, 7 октября – 16 362 случая. Согласно данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, заболеваемость на таком уровне была еще в апреле. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.