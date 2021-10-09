Число регионов Украины, которые соответствуют "оранжевому" уровню эпидемопасности, выросло до 15 – Минздрав

В восьми регионах Украины три дня подряд превышен уровень госпитализаций, отметили в Минздраве Фото: depositphotos.com

Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Остальные регионы соответствуют "желтому" уровню.

В частности, в восьми регионах три дня подряд превышен уровень госпитализаций (60 случаев на 100 тыс. населения) – в Днепропетровской (62,7, 66 и 67,3), Донецкой (65,2, 67,4, 69,1), Житомирской (67,0, 68,6, 72,4), Запорожской (70,4, 71,8, 75,7), Луганской (61,4, 67,7, 70,1), Харьковской (81,8, 86,6, 90,6), Херсонской (76,7, 78,7, 88,2) и Черновицкой (69,7, 70,7, 70,5) областях.

В то же время в Житомирской (20,9%, 22,0% и 23,0%) и Сумской (23,1%, 25,1%, 28,3%) областях три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.

Три дня подряд превышена динамика госпитализаций в Полтавской (58,3% 51,3% и 50,2%) и Херсонской (62,2%, 50,4%, 65,4%) областях.

Инфографика: moz.gov.ua

Накануне, согласно информации Минздрава, "оранжевой" зоне карантина соответствовали показатели в 13 регионах.

По сравнению с данными на 8 октября, в списке добавились Киевская, Львовская и Хмельницкая области. В то же время Одесская область перешла в "желтую" зону эпидемической опасности.