13 областей Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности

Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях.

В частности, в Днепропетровской области три дня подряд превышен уровень госпитализаций на 100 тыс. населения (61,2, 62,7, 66); в Донецкой области этот показатель также превышен три дня подряд (61,6, 65,2, 67,4). В Житомирской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (21,1%, 20,9%, 22%) и уровень госпитализаций (63,2, 67, 68,6).

В Запорожской области три дня подряд превышен уровень госпитализаций (67,7, 70,4, 71,8). В Сумской области три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (21,8%, 23,1%, 25,1%).

В Харьковской области три дня превышен уровень госпитализаций (76,6, 81,8 и 86,6), также два дня подряд была превышена загруженность коек с кислородом (67,4%, 66,2%). В Херсонской области три дня подряд превышен уровень госпитализаций (70,9, 76,7 и 78,7) и динамика госпитализаций (52,8%, 62,2%, 50,4%). В Черновицкой области три дня превышен уровень госпитализаций (69,2, 69,7, 70,7).

Инфографика: moz.gov.ua

Остальные регионы соответствуют "желтому" уровню.