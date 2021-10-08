В НАН Украины назвали регионы, где ожидается наибольшее количество инфицированных коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация отличается в регионах Украины, отметили в НАНУ Фото: depositphotos.com

"Обнаружена заболеваемость и количество летальных случаев уже вдвое превышают прошлогодние значения. Наблюдаемая летальность остается близкой к 3%, и возрастная структура больных не дает оснований ожидать существенное ее снижение", – отмечается в прогнозе.

В то же время эпидемиологическая ситуация отличается в регионах Украины.

"Существенно возросла заболеваемость на востоке и на юге страны на фоне относительно спокойной ситуации на западе", – подчеркнули ученые.

Согласно их прогнозу, регионами, где ожидается наибольшее количество инфицированных есть Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Львовская, Одесская и Харьковская области.