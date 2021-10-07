В Украине подтвердили более 15 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Украине за сутки выздоровело 4380 пациентов с COVID-19 Фото: EPA

Это максимальное количество заболевших с 22 апреля, тогда подтвердили 16 235 случаев.

Среди заболевших – 1421 ребенок и 341 медик.

Умерло за сутки 314 человек, выздоровело 4380 пациентов, госпитализирован 3541 заболевший.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1168), Львовской (1130), Одесской (1059), Днепропетровской (1042) и Донецкой (985) областях", – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 497 643 случая COVID-19, умерло 57 840 человек, выздоровело 2 277 762 пациентов.

6 октября в Украине сделали 113 077 тестирований на коронавирус, из которых 53 031 – методом ПЦР, 9964 – методом ИФА, а также 50 082 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине провели 13,1 млн ПЦР-тестов на коронавирус.



