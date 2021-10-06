В Верховной Раде планируют усилить карантин. Невакцинированных депутатов и журналистов могут не пустить в здание парламента

В Раду смогут попасть только со справкой, которая подтверждает отсутствие заболевания COVID-19 Фото: depositphotos.com

Постановление предусматривает ограничения для народных депутатов, журналистов и других посетителей, которые не привились от коронавируса.

Документ предусматривает, что в Раду смогут попасть только со справкой о прививке одной или двумя дозами вакцины от COVID, отрицательным ПЦР-тестом (действует 72 часа), отрицательным тестом на антиген к коронавирусу (действует 48 часов) или справкой о выздоровлении от COVID-19.

Постановление зарегистрируют до конца недели и рассмотрят в ближайшее время согласно регламенту, добавил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.