В Украине за сутки подтвердили наибольшее с апреля число случаев COVID-19

"В Украине зафиксировано 12 662 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1186, медработников – 271). Также за прошедшие сутки госпитализировано 3745 человек, летальных случаев – 320, выздоровели – 4630 человек", – говорится в сообщении.
Сутками ранее в стране подтвердили 9846 случаев COVID-19. Последний раз больше новых инфицирований, чем 30 сентября, фиксировали 23 апреля – 12 711. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.
За последние 24 часа в стране сделали 135 559 тестов на коронавирус, из которых 54 386 – методом ПЦР.
Больше всего инфицированных обнаружили в Харьковской (1163), Одесской (1076) и Днепропетровской (964) областях, в Киеве – 792.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 482 518 случаев коронавирусной инфекции, скончались 57 526 пациентов с COVID-19, выздоровели – 2 273 382 человека.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.