В Украине за сутки подтвердили наибольшее с апреля число случаев COVID-19

За сутки в стране сделали более 135 тыс. тестов на COVID-19 Фото: ЕРА

"В Украине зафиксировано 12 662 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1186, медработников – 271). Также за прошедшие сутки госпитализировано 3745 человек, летальных случаев – 320, выздоровели – 4630 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 9846 случаев COVID-19. Последний раз больше новых инфицирований, чем 30 сентября, фиксировали 23 апреля – 12 711. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.

За последние 24 часа в стране сделали 135 559 тестов на коронавирус, из которых 54 386 – методом ПЦР.

Больше всего инфицированных обнаружили в Харьковской (1163), Одесской (1076) и Днепропетровской (964) областях, в Киеве – 792.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 482 518 случаев коронавирусной инфекции, скончались 57 526 пациентов с COVID-19, выздоровели – 2 273 382 человека.