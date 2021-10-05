В Украине как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получил 81% учителей

"Процесс вакцинации среди педагогов продолжается, и в отдельных регионах имеем позитивную динамику… За последние пять дней на 18% увеличилось количество педагогов, вакцинированных первой дозой, во Львовской области, почти 14% – в Днепропетровской", – написал министр.

По его словам, полный курс вакцинации прошли 67,9% учителей в Луганской области, 64% – в Черкасской, 62,8% – в Полтавской, 59,7% – в Сумской областях. В Киеве – 62,6%.

В то же время Шкарлет отметил, что Херсонская, Ровенская и Одесская области "пока не демонстрируют ощутимого прогресса в показателях вакцинации".

"Данные статистики еще раз подтверждают, что успехи вакцинальной кампании среди педагогов напрямую зависят от эффективности работы органов местной власти. Вакцина – есть. [...] Уважаемые педагоги, берите пример со своих коллег, которые выбирают минимизацию рисков и ответственно относятся не только к своему здоровью, но и заботятся о безопасности образовательного процесса", – подчеркнул министр.