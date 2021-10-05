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В Украине как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получил 81% учителей

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Шкарлет: Успехи вакцинальной кампании среди педагогов напрямую зависят от эффективности работы органов местной власти
Шкарлет: Успехи вакцинальной кампании среди педагогов напрямую зависят от эффективности работы органов местной власти
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

В Украине по состоянию на 5 октября хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привит 81% учителей. Об этом в Telergam сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Процесс вакцинации среди педагогов продолжается, и в отдельных регионах имеем позитивную динамику… За последние пять дней на 18% увеличилось количество педагогов, вакцинированных первой дозой, во Львовской области, почти 14% – в Днепропетровской", – написал министр.

По его словам, полный курс вакцинации прошли 67,9% учителей в Луганской области, 64% – в Черкасской, 62,8% – в Полтавской, 59,7% – в Сумской областях. В Киеве – 62,6%.

В то же время Шкарлет отметил, что Херсонская, Ровенская и Одесская области "пока не демонстрируют ощутимого прогресса в показателях вакцинации".

"Данные статистики еще раз подтверждают, что успехи вакцинальной кампании среди педагогов напрямую зависят от эффективности работы органов местной власти. Вакцина – есть. [...] Уважаемые педагоги, берите пример со своих коллег, которые выбирают минимизацию рисков и ответственно относятся не только к своему здоровью, но и заботятся о безопасности образовательного процесса", – подчеркнул министр.

Контекст:

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 1 октября в Украине первую дозу вакцины получили более 7 млн человек, а 5,7 млн сделали вторую прививку и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С 23 сентября в Украине был введен "желтый" уровень эпидемической опасности по всей территории страны.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Этот приказ уже отправили на согласование в органы исполнительной власти.

28 сентября замминистра образования и науки Украины Вера Роговая рассказала, что в шести областях Украины более 40% школ находятся на дистанционном обучении из-за недостаточного количества вакцинированных от COVID-19 коллективов учебных учреждений.

Ляшко сообщил 29 сентября, что рекомендованных показателей вакцинации не достигли около 6 тыс. школ. В то же время в более чем 900 школах вакцинировано 100% коллектива.

Теги: Украина, образование, эпидемия, вакцинация, школы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Сергей Шкарлет
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