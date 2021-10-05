В Украине как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получил 81% учителей

"Процесс вакцинации среди педагогов продолжается, и в отдельных регионах имеем позитивную динамику… За последние пять дней на 18% увеличилось количество педагогов, вакцинированных первой дозой, во Львовской области, почти 14% – в Днепропетровской", – написал министр.
По его словам, полный курс вакцинации прошли 67,9% учителей в Луганской области, 64% – в Черкасской, 62,8% – в Полтавской, 59,7% – в Сумской областях. В Киеве – 62,6%.
В то же время Шкарлет отметил, что Херсонская, Ровенская и Одесская области "пока не демонстрируют ощутимого прогресса в показателях вакцинации".
"Данные статистики еще раз подтверждают, что успехи вакцинальной кампании среди педагогов напрямую зависят от эффективности работы органов местной власти. Вакцина – есть. [...] Уважаемые педагоги, берите пример со своих коллег, которые выбирают минимизацию рисков и ответственно относятся не только к своему здоровью, но и заботятся о безопасности образовательного процесса", – подчеркнул министр.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 1 октября в Украине первую дозу вакцины получили более 7 млн человек, а 5,7 млн сделали вторую прививку и завершили иммунизацию.
С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
С 23 сентября в Украине был введен "желтый" уровень эпидемической опасности по всей территории страны.
Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.
9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.
22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Этот приказ уже отправили на согласование в органы исполнительной власти.
28 сентября замминистра образования и науки Украины Вера Роговая рассказала, что в шести областях Украины более 40% школ находятся на дистанционном обучении из-за недостаточного количества вакцинированных от COVID-19 коллективов учебных учреждений.
Ляшко сообщил 29 сентября, что рекомендованных показателей вакцинации не достигли около 6 тыс. школ. В то же время в более чем 900 школах вакцинировано 100% коллектива.