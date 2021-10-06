Ученые выяснили, через сколько месяцев невакцинированные повторно могут заболеть COVID-19

В мире сделали более 6,38 млрд прививок от коронавируса Фото: ЕРА

Ученые исследовали плотность антител шести вариантов коронавирусов. Согласно результатам анализа, повторное инфицирование может случитьтся в период от трех месяцев до пяти лет после максимального иммунного ответа. В среднем этот показатель составляет 16 месяцев.

Иммунная защита после SARS-CoV-2 в два раза короче, чем после других эндемичных коронавирусов, говорится в статье.

Риск повторного заражения зависит от иммунного статуса, степени инфицирования, перекрестного иммунитета и возраста человека. Бессимптомное течение COVID-19 может вызвать слабый иммунный ответ. Это приведет к снижению выработки антител и краткосрочной устойчивости против повторного заражения, уверены специалисты.

Ученые сделали выводы, что повторное заражение коронавирусом может стать более распространенным явлением по мере продолжения пандемии.