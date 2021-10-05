Европейский регулятор разрешил вводить третью дозу вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna людям с ослабленным иммунитетом

В EMA подчеркнули, что нужно различать дополнительные дозы вакцины для людей с ослабленным иммунитетом и бустерные дозы для пациентов с нормальной иммунной системой Фото: EPA

Комитет EMA по лекарствам для человека пришел к выводу, что третью дозу таким пациентам можно вводить минимум через 28 дней после второй дозы.

"Рекомендация появилась после того, как исследования показали, что дополнительная доза этих вакцин увеличивает способность вырабатывать антитела против вируса, вызывающего COVID-19, у пациентов с трансплантацией органов с ослабленной иммунной системой. Хотя нет прямых доказательств того, что способность вырабатывать антитела у этих пациентов защищает от COVID-19, ожидается, что дополнительная доза повысит защиту по крайней мере у некоторых пациентов", – сообщили в пресс-службе.

В EMA подчеркнули, что нужно различать дополнительные дозы для людей с ослабленным иммунитетом и бустерные дозы для пациентов с нормальной иммунной системой.

"Комитет оценил данные для Comirnaty, показывающие повышение уровня антител, когда бустерная доза вводится примерно через шесть месяцев после второй дозы у людей в возрасте от 18 до 55 лет. На основании этих данных комитет пришел к выводу, что ревакцинация может рассматриваться как минимум через шесть месяцев после второй дозы для людей в возрасте 18 лет и старше. На национальном уровне органы общественного здравоохранения могут издавать официальные рекомендации по использованию бустерных доз, принимая во внимание новые данные об эффективности и ограниченные данные о безопасности. Более подробная информация о рекомендациях бустеров для Comirnaty будет доступна в обновленной информации о продукте", – сообщили в агентстве.

В то же время комитет еще оценивает данные в поддержку бустерной дозы Spikevax.

"EMA сообщит результат, когда оценка будет завершена", – проинформировали в EMA.