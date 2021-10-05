В больницах Киева 99% COVID-больных не привиты – Кличко

В Украине вакцинировались от коронавируса 7,2 млн человек Фото: EPA

По словам Кличко, в Киеве уже более 1,7 млн человек вакцинировано хотя бы одной дозой. Половина из них – 880 тыс. – вакцинирована двумя дозами.

"И еще одна важная цифра – 99% людей, которые находятся сегодня в больницах с коронавирусом, – это те, кто не вакцинирован. Вакцинированных там практически нет", – сообщил мэр.