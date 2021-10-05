В больницах Киева 99% COVID-больных не привиты – Кличко

По словам Кличко, в Киеве уже более 1,7 млн человек вакцинировано хотя бы одной дозой. Половина из них – 880 тыс. – вакцинирована двумя дозами.
"И еще одна важная цифра – 99% людей, которые находятся сегодня в больницах с коронавирусом, – это те, кто не вакцинирован. Вакцинированных там практически нет", – сообщил мэр.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. За время прививочной кампании в стране уже вакцинировались 7,2 млн человек.