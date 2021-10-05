В Украине сделали 13 млн прививок от коронавируса

4 октября в Украине привились от коронавируса 100 тыс. человек Фото: depositphotos.com

Одну дозу получили 51 472 человека, полностью иммунизированы – 48 859.

В понедельник украинцев прививала 831 мобильная бригада, а также в 2925 пунктах и 339 центрах вакцинации.

С начала кампании по иммунизации привито 7 242 115 человек, из них получил одну дозу – 7 242 113 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 820 725 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 13 062 838 прививок.