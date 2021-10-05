Данилов: Сначала нужно привить взрослых, а потом уже переходить на детей и подростков

За время прививочной кампании в стране уже вакцинировались 7,2 млн человек Фото: depositphotos.com

"Что касается вакцинации детей, сначала нужно привить взрослых, а потом уже переходить на детей и подростков", – подчеркнул он.

По словам Данилова, в Украине очень агрессивная антивакцинальная кампания.

"Мне очень жаль, что [есть] некоторые религиозные общины, которые выступают против вакцинации. Это неприятная ситуация, учитывая, что мы [находимся] в состоянии информационной войны. Это непросто для нас", – добавил он.