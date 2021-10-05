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В Киеве могут ввести новые ограничения из-за коронавируса – Кличко

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По словам Кличко, в Киеве могут ввести QR-коды о вакцинации для посещения мероприятий и кафе
По словам Кличко, в Киеве могут ввести QR-коды о вакцинации для посещения мероприятий и кафе
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Власти Киева в преддверии возможного ухудшения ситуации с коронавирусом разрабатывают алгоритм ужесточения карантинных правил. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

"Например, когда только при наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей и распространения инфекции. Мы рассматриваем такие варианты ограничений. Они могут касаться и проезда в общественном транспорте. Но, подчеркну, это на уровне идей пока – варианты, которые рассматриваются", – отметил он.

При этом Кличко добавил, что вводить обязательные COVID-сертификаты для проезда в транспорте во время нахождения в "красной" зоне он не хочет.

"Мы не хотим такого варианта. Но в случае резкого ухудшения ситуации – для того, чтобы не вводить полный локдаун, как это было в прошлом году, – мы рассматриваем различные возможные гибридные ограничения, которые сейчас используют некоторые страны", – подчеркнул мэр столицы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 5 октября в Украине подтвердили почти 2,5 млн случаев COVID-19, умерло 57,2 тыс. человек.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: Киев, Виталий Кличко, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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