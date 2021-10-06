Кабмин Украины выделил 25 млн грн на популяризацию вакцинации от COVID-19

Он опубликовал фото с фрагментом документа, из которого следует, что финансирование получит Министерство культуры и информационной политики Украины.
"Кабмин выделил 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации от COVID-19", – отметил нардеп.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что его ведомство будет координировать разработку контента для продвижения вакцинации. По его словам, рекламы прививок от коронавируса в пределах социальной квоты недостаточно для массового информирования украинцев, написала пресс-служба министерства.
"Поэтому сегодня мы инвестируем в рекламу, чтобы еще раз объяснить и убедить украинцев защищать себя от коронавируса именно благодаря вакцинации", – подчеркнул Ляшко.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала кампании по иммунизации в Украине сделали 7,3 млн прививок, две дозы получили 5,8 млн граждан.
21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.