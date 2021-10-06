Кабмин Украины выделил 25 млн грн на популяризацию вакцинации от COVID-19

Он опубликовал фото с фрагментом документа, из которого следует, что финансирование получит Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Кабмин выделил 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации от COVID-19", – отметил нардеп.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что его ведомство будет координировать разработку контента для продвижения вакцинации. По его словам, рекламы прививок от коронавируса в пределах социальной квоты недостаточно для массового информирования украинцев, написала пресс-служба министерства.

"Поэтому сегодня мы инвестируем в рекламу, чтобы еще раз объяснить и убедить украинцев защищать себя от коронавируса именно благодаря вакцинации", – подчеркнул Ляшко.