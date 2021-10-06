Прививки от коронавируса получили 7,3 млн украинцев

Прививки от коронавируса делают в Украине с февраля Фото: ЕРА

"117 234 человека вакцинированы против COVID-19 за прошедшие сутки, 5 октября 2021 года. Одну дозу получили 58 659 человек, полностью иммунизированы – 58 575 человек", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, во вторник в стране прививки делали 887 мобильных бригад, 2938 пунктов и 346 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 7 300 774 человека, из них получили одну дозу – 7 300 772 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 879 300 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 13 180 072 прививки", – рассказали в ведомстве.

Больше всего прививок сделали 5 октября препаратом от Pfizer (62 743), отмечает Минздрав.

Сутками ранее в Украине сделали 100 тыс. прививок от COVID-19.