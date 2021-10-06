Эффективность вакцины от COVID-19 Pfizer через пять месяцев падает почти вдвое – исследование

Отмечается, что ученые изучили электронные медицинские карты почти 3,44 млн человек, которые были пациентами Kaiser Permanente Southern California в период с декабря прошлого года по август 2021 года.

Как показал анализ, эффективность вакцины BNT162b2 в предотвращении госпитализации от COVID-19 оставалась высокой – 90% примерно через полгода после полной иммунизации, несмотря на широкое распространение "индийского" варианта коронавируса.

В то же время, эффективность препарат Comirnaty против штамма Дельта" в течение первого месяца после получения двух прививок составляла 93%, но через четыре месяца она снизилась до 53%. Против других штаммов коронавируса эффективность снизилась с 97% до 67%, подчеркивается в исследовании.