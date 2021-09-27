В Pfizer назвали срок возврата к нормальной жизни после пандемии COVID-19

"Я думаю, что в течение года мы сможем вернуться к нормальной жизни. Я не думаю, что это означает, что штаммы больше не будут появляться. Это также не означает, что мы сможем жить без прививок", – заявил он.
По мнению Бурлы, в будущем могут появляться новые варианты коронавируса и новые препараты, действие которых продлится не более года. Гендиректор Pfizer считает, что людям придется ежегодно проходить ревакцинацию.
"Но опять же, это предстоит выяснить", – добавил он.
Глава американской компании Moderna Стефан Бансель в интервью швейцарской газете Neue Zuercher Zeitung 23 сентября говорил, что завершение пандемии COVID-19 следует ожидать через год.
К середине 2022 года в мире будет достаточно вакцин, чтобы защитить все человечество от COVID-19 и вернуться к нормальной жизни, считает Бансель. По его словам, те, кто не прошел вакцинацию, получат иммунизацию естественным путем. Это будет ситуация, аналогичная гриппу, сказал Бансель.
Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в июле этого года говорила, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии COVID-19. Специалист считает, что пандемия продолжится из-за появления новых штаммов коронавируса, смешивания социальных групп, несоблюдения профилактических мер и нехватки вакцин против коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Согласно данным американского Института Джона Хопкинса, по состоянию на 27 сентября в мире подтвердили около 232 млн случаев коронавирусной инфекции, из них с летальным исходом – 4,7 млн.