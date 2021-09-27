В Pfizer назвали срок возврата к нормальной жизни после пандемии COVID-19

Глава Pfizer полагает, что в будущем могут появляться новые варианты коронавируса Фото: ЕРА

"Я думаю, что в течение года мы сможем вернуться к нормальной жизни. Я не думаю, что это означает, что штаммы больше не будут появляться. Это также не означает, что мы сможем жить без прививок", – заявил он.

По мнению Бурлы, в будущем могут появляться новые варианты коронавируса и новые препараты, действие которых продлится не более года. Гендиректор Pfizer считает, что людям придется ежегодно проходить ревакцинацию.

"Но опять же, это предстоит выяснить", – добавил он.

Глава американской компании Moderna Стефан Бансель в интервью швейцарской газете Neue Zuercher Zeitung 23 сентября говорил, что завершение пандемии COVID-19 следует ожидать через год.

К середине 2022 года в мире будет достаточно вакцин, чтобы защитить все человечество от COVID-19 и вернуться к нормальной жизни, считает Бансель. По его словам, те, кто не прошел вакцинацию, получат иммунизацию естественным путем. Это будет ситуация, аналогичная гриппу, сказал Бансель.