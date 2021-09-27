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В Pfizer назвали срок возврата к нормальной жизни после пандемии COVID-19

Глава Pfizer полагает, что в будущем могут появляться новые варианты коронавируса
Глава Pfizer полагает, что в будущем могут появляться новые варианты коронавируса 
Фото: ЕРА

Мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса в течение года. Об этом генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил в интервью телеканалу ABC News 26 сентября.

"Я думаю, что в течение года мы сможем вернуться к нормальной жизни. Я не думаю, что это означает, что штаммы больше не будут появляться. Это также не означает, что мы сможем жить без прививок", – заявил он.

По мнению Бурлы, в будущем могут появляться новые варианты коронавируса и новые препараты, действие которых продлится не более года. Гендиректор Pfizer считает, что людям придется ежегодно проходить ревакцинацию.

"Но опять же, это предстоит выяснить", – добавил он.

Глава американской компании Moderna Стефан Бансель в интервью швейцарской газете Neue Zuercher Zeitung 23 сентября говорил, что завершение пандемии COVID-19 следует ожидать через год.

К середине 2022 года в мире будет достаточно вакцин, чтобы защитить все человечество от COVID-19 и вернуться к нормальной жизни, считает Бансель. По его словам, те, кто не прошел вакцинацию, получат иммунизацию естественным путем. Это будет ситуация, аналогичная гриппу, сказал Бансель

Контекст:

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в июле этого года говорила, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии COVID-19. Специалист считает, что пандемия продолжится из-за появления новых штаммов коронавируса, смешивания социальных групп, несоблюдения профилактических мер и нехватки вакцин против коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Согласно данным американского Института Джона Хопкинса, по состоянию на 27 сентября в мире подтвердили около 232 млн случаев коронавирусной инфекции, из них с летальным исходом – 4,7 млн. 

Теги: вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, Pfizer, штамм, Moderna
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