Вакцинированные и переболевшие COVID-19 тоже должны носить маски – Минздрав Украины

"Использование медицинских масок остается основным способом избежать инфицирования коронавирусной болезнью и предотвратить передачу вируса. Медицинские работники, те, кто имеет симптомы респираторного заболевания или положительный результат на COVID-19, лица из групп риска тяжелого течения заболевания должны носить медицинскую маску, чтобы обезопасить не только окружение, но и себя", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что "маски защищают здоровых людей от инфицированных".

Кроме того, в Украине существует высокая вероятность заразиться коронавирусом, а вакцинация вместе с масками уменьшает этот риск и максимизирует защиту от новых штаммов, добавили в ведомстве.