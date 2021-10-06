11 областей Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности – Минздрав

В Житомирской три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования в 20% (20,2%, 20,3%, 21,1%), в Запорожской три дня подряд превышен уровень госпитализаций 60 на 100 тыс. населения (62,5, 65,8, 67,7) и два дня – динамика госпитализаций (50,6% и 55,1%).

В Ровенской области три дня подряд превышена динамика госпитализаций (56%, 59,1%, 64,9%), в Сумской – коэффициент выявления случаев инфицирования (22,7%, 22,9%, 21,8%).

В Харьковской области два дня превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (21,4% и 23,2%) и три дня – уровень госпитализаций на 100 тыс. населения (68,6, 72,2, 76,6). Также в регионе была превышена загруженность койкомест с кислородом в 65% (66,4%).

В Херсонской области три дня подряд был превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения (65,4, 71,2 и 70,9) и динамика уровня госпитализаций (58,8%, 71,1%, 53,8%).

В Черновицкой области три дня подряд превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения (65,6, 67,7 и 69,2).

К "оранжевой" зоне по отдельным показателям также относятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Ровенская и Хмельницкая области. Другие регионы соответствуют "желтому" уровню эпидемической опасности.