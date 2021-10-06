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11 областей Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности – Минздрав

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация
Фото: EPА

11 областей Украины по индикаторным показателям Минздрава соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Житомирской три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования в 20% (20,2%, 20,3%, 21,1%), в Запорожской три дня подряд превышен уровень госпитализаций 60 на 100 тыс. населения (62,5, 65,8, 67,7) и два дня – динамика госпитализаций (50,6% и 55,1%).

В Ровенской области три дня подряд превышена динамика госпитализаций (56%, 59,1%, 64,9%), в Сумской – коэффициент выявления случаев инфицирования (22,7%, 22,9%, 21,8%).

В Харьковской области два дня превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (21,4% и 23,2%) и три дня – уровень госпитализаций на 100 тыс. населения (68,6, 72,2, 76,6). Также в регионе была превышена загруженность койкомест с кислородом в 65% (66,4%).

В Херсонской области три дня подряд был превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения (65,4, 71,2 и 70,9) и динамика уровня госпитализаций (58,8%, 71,1%, 53,8%).

В Черновицкой области три дня подряд превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения (65,6, 67,7 и 69,2).

К "оранжевой" зоне по отдельным показателям также относятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Ровенская и Хмельницкая области. Другие регионы соответствуют "желтому" уровню эпидемической опасности.

Инфографика: moz.gov.ua
Инфографика: moz.gov.ua

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 6 октября в Украине подтвердили почти 2,5 млн случаев COVID-19, умерло 57,5 тыс. человек.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: Украина, эпидемия, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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