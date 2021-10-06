В ближайшие дни несколько областей могут перейти в "красную" зону эпидопасности – Шмыгаль

Шмыгаль: Кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры смогут работать, если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы Фото: kmu.gov.ua

"Это значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры смогут работать только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие сертификатов о вакцинации. Мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно", – заявил Шмыгаль

Он отметил, что в "красной" зоне учебные заведения будут работать в обычном режиме в случае, если 100% педагогов полностью вакцинированы от коронавируса. Детские сады и младшие классы школ продолжат работать в очном формате.

"На начало этой недели почти 81% работников школ привились по крайней мере одной дозой. Это позволяет большинству учебных заведений работать в обычном режиме в "желтой" зоне", – добавил премьер.

По состоянию на 6 октября 11 областей Украины по индикаторным показателям Минздрава соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности.