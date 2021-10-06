В ближайшие дни несколько областей могут перейти в "красную" зону эпидопасности – Шмыгаль

"Это значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры смогут работать только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие сертификатов о вакцинации. Мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно", – заявил Шмыгаль
Он отметил, что в "красной" зоне учебные заведения будут работать в обычном режиме в случае, если 100% педагогов полностью вакцинированы от коронавируса. Детские сады и младшие классы школ продолжат работать в очном формате.
"На начало этой недели почти 81% работников школ привились по крайней мере одной дозой. Это позволяет большинству учебных заведений работать в обычном режиме в "желтой" зоне", – добавил премьер.
По состоянию на 6 октября 11 областей Украины по индикаторным показателям Минздрава соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 6 октября в Украине подтвердили почти 2,5 млн случаев COVID-19, умерло 57,5 тыс. человек.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.