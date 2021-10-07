В сентябре 97,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине были невакцинированными – Ляшко

Привиться от коронавируса в Украине могут все желающие с 18 лет Фото: EPA

Также в сентябре 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были невакцинированными.

"82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине – люди в возрасте от 60 лет. То есть восемь из 10 людей, умирающих от COVID-19, – это пожилые люди", – добавил глава Минздрава.

Он напомнил, что единственный способ защиты от COVID-19 – вакцинация, и призвал украинцев делать прививки.