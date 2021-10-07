ВОЗ одобрила первую вакцину от малярии

По данным ВОЗ, малярия распространена в 87 странах мира Фото: depositphotos.com

"Это исторический момент. Долгожданная вакцина против малярии для детей – это прорыв в науке, в деле защиты детей и борьбе с малярией. Использование этой вакцины в дополнение к существующим средствам профилактики может ежегодно спасать десятки тысяч молодых жизней", – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

На разработку вакцины ушло 30 лет. По словам Гебрейесуса, это "подарок всему человечеству", который изменит курс развития истории здравоохранения, сообщила пресс-служба ВОЗ.

По данным ВОЗ, малярия является основной причиной детской смертности в странах Африки к югу от Сахары. От нее ежегодно умирают более 260 тыс. детей в возрасте до пяти лет.

Вакцина против малярии должна вводиться по схеме из четырех доз детям в возрасте от пяти месяцев