В Украине сделали более 122 тыс. прививок от COVID-19 за сутки

Первую дозу вакцины получили 59 428 человек, а 62 870 украинцев получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

6 октября прививки делали 914 мобильных бригад, также работали 3038 прививочных пунктов и 351 центр вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 7 360 202 человека, из них получили одну дозу – 7 360 200 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 5 942 170 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 13 302 370 прививок", – сообщили в Минздраве.