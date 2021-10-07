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12 областей Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности

В ряде областей Украины превышен уровень и динамика госпитализаций пациентов с COVID-19
В ряде областей Украины превышен уровень и динамика госпитализаций пациентов с COVID-19
Фото: EPA

12 областей Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности согласно индикаторным показателям Минздрава. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 7 октября.

Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В частности, в Донецкой области два дня подряд превышен уровень госпитализаций на 100 тыс. населения (61,6, 65,2) и загруженность койкомест с кислородом в больницах (67,1% и 69%); в Житомирской области три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (20,3%, 21,1% и 20,9%) и два дня – уровень госпитализаций (63,2 и 67).

В Запорожской области три дня подряд превышен уровень госпитализаций (65,8, 67,7 и 70,4). В Сумской области три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (22,9%, 21,8% и 23,1%).

В Харьковской области три дня превышен уровень госпитализаций (72,2, 76,6 и 81,8), а также 6 октября была превышена загруженность коек с кислородом (67,4%). В Херсонской области три дня подряд превышен уровень госпитализаций (71,2, 70,9 и 76,7) и динамика госпитализаций (71,1%, 52,8% и 62,2%). В Черновицкой области три дня превышен уровень госпитализаций (67,7, 69,2 и 69,7).

Инфографика: moz.gov.ua
Инфографика: moz.gov.ua

Остальные регионы соответствуют "желтому" уровню.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 7 октября в Украине подтвердили почти 2,5 млн случаев COVID-19, умерло 57,8 тыс. человек.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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