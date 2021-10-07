Госкомиссия по вопросам ЧС обязала ОГА ужесточить карантин в Харьковской области

Харьковскую ОГА обязали усилить контроль за соблюдением критериев госпитализации пациентов с COVID-19 в области Фото: depositphotos.com

По словам Ляшко, в начале недели ситуация с коронавирусом в области ухудшалась – было превышено количество положительных тестов и число госпитализаций пациентов с COVID-19, но властям удалось стабилизировать ситуацию.

"Критической нагрузки на систему здравоохранения в области нет. Но нужно усилить дополнительный надзор за увеличением количества заболеваний", – подчеркнул глава Минздрава.

Из-за напряженной ситуации в регионе госкомиссия обязала ОГА усилить карантин, в частности:

продолжать увеличивать количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестов;

усилить контроль за соблюдением критериев госпитализации пациентов с COVID-19;

обновить маршруты пациентов и их строгое выполнение медицинской службой области;

инициировать установление дополнительных ограничений на территории отдельных территориальных общин в пределах области.