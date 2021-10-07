ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Госкомиссия по вопросам ЧС обязала ОГА ужесточить карантин в Харьковской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Харьковскую ОГА обязали усилить контроль за соблюдением критериев госпитализации пациентов с COVID-19 в области
Харьковскую ОГА обязали усилить контроль за соблюдением критериев госпитализации пациентов с COVID-19 в области
Фото: depositphotos.com

Харьковскую область пока не будут переводить в "красную" зону карантина, но Харьковская облгосадминистрация (ОГА) обязана усилить карантинные ограничения в регионе. Об этом 7 октября на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сказал глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщил пресс-центр Кабмина.

По словам Ляшко, в начале недели ситуация с коронавирусом в области ухудшалась – было превышено количество положительных тестов и число госпитализаций пациентов с COVID-19, но властям удалось стабилизировать ситуацию.

"Критической нагрузки на систему здравоохранения в области нет. Но нужно усилить дополнительный надзор за увеличением количества заболеваний", – подчеркнул глава Минздрава.

Из-за напряженной ситуации в регионе госкомиссия обязала ОГА усилить карантин, в частности:

  • продолжать увеличивать количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестов;
  • усилить контроль за соблюдением критериев госпитализации пациентов с COVID-19;
  • обновить маршруты пациентов и их строгое выполнение медицинской службой области;
  • инициировать установление дополнительных ограничений на территории отдельных территориальных общин в пределах области.
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 57,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,3 млн человек.

За минувшие сутки в стране подтвердили 15 125 новых случаев коронавирусной инфекции, наибольше – в Харьковской области (1168).

Согласно индикаторным показателям Минздрава, 12 регионов Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности. Среди них – Харьковская область. Так, в регионе три дня превышен уровень (60 случаев на 100 тыс. населения) госпитализаций (72,2, 76,6 и 81,8), а также 6 октября была превышена загруженность коек с кислородом (67,4%).

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, эпидемия, Харьковская область, карантин, госпиталь, облгосадминистрация, ограничения, Минздрав, заседание, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Выбросила в мусор". Jerry Heil заявила, что лишилась паспорта
"Выбросила в мусор". Jerry Heil заявила, что лишилась паспорта
  Влад Яма рассказал, что его раздражает в жене. Супруга сделала ответное заявление
  Влад Яма рассказал, что его раздражает в жене. Супруга сделала ответное заявление
"Все такие котики". Джамала поделилась новыми семейными фото
"Все такие котики". Джамала поделилась новыми семейными фото
"Очень возбуждает", "Мать, предупреждай". Жена Дяди Жоры снялась в чулках, оголив грудь
"Очень возбуждает", "Мать, предупреждай". Жена Дяди Жоры снялась в чулках, оголив грудь
"Ненасытная", "Думал, колени у Леси грязные и толстые, а то два любовника". Никитюк прижалась грудью к лысым мужчинам
"Ненасытная", "Думал, колени у Леси грязные и толстые, а то два любовника". Никитюк прижалась грудью к лысым мужчинам
  Саливанчук: Я та мать, которая, узнав, что ребенок будет больной, сделала бы аборт. Очень сложно воспитывать таких детей
  Саливанчук: Я та мать, которая, узнав, что ребенок будет больной, сделала бы аборт. Очень сложно воспитывать таких детей
"Катя, все будет хорошо", "Все зависит от вас". Осадчая поделилась материнскими переживаниями
"Катя, все будет хорошо", "Все зависит от вас". Осадчая поделилась материнскими переживаниями
"Вера, ты под чем?", "Моя ты галушечка". Танцующая Брежнева смешно пожевала жвачку перед камерой
"Вера, ты под чем?", "Моя ты галушечка". Танцующая Брежнева смешно пожевала жвачку перед камерой
  "Сказать, что все классно, не могу". Tayanna прокомментировала отношения с новым бойфрендом
  "Сказать, что все классно, не могу". Tayanna прокомментировала отношения с новым бойфрендом
Заразившегося коронавирусом Гаркалина подключили к ИВЛ
Заразившегося коронавирусом Гаркалина подключили к ИВЛ
"Лично я пока к этому не готова". Участница "Мисс мира" из Нидерландов отказалась ехать на конкурс из-за нежелания вакцинироваться
"Лично я пока к этому не готова". Участница "Мисс мира" из Нидерландов отказалась ехать на конкурс из-за нежелания вакцинироваться
"Секси-пекси". Матвиенко оголилась на Мадейре
"Секси-пекси". Матвиенко оголилась на Мадейре
  В Днепре активисты протестовали против концерта российской певицы Ирины Круг. Артистка после выступления назвала город Днепропетровском
  В Днепре активисты протестовали против концерта российской певицы Ирины Круг. Артистка после выступления назвала город Днепропетровском
"Какая обаятельная". 72-летняя Пугачева в одной рубашке засветила бедра на домашнем видео
"Какая обаятельная". 72-летняя Пугачева в одной рубашке засветила бедра на домашнем видео
"Вы арестованы за перебор сексуальности!" Дорофеева пообщалась с патрульной полицией в Киеве
"Вы арестованы за перебор сексуальности!" Дорофеева пообщалась с патрульной полицией в Киеве
Клопотенко рассказал, как приготовить зразы с печенью
Клопотенко рассказал, как приготовить зразы с печенью
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева засветила голую грудь
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева засветила голую грудь
"Классные упругие сисяндры". Каменских показала голую грудь
"Классные упругие сисяндры". Каменских показала голую грудь
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой
"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS