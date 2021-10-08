С 10 октября Харьков переведут в "оранжевую" зону. Список ограничений

В Харькове запретят пребывание без респираторов или защитных масок в подземных переходах, на остановках общественного транспорта Фото: depositphotos.com

С воскресенья в Харькове вводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия. В частности, запрещается:

прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других учреждениях культуры с наполненностью более 50% мест;

пребывание без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано воздержаться от проведения всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий. Руководителям субъектов хозяйствования советуют обеспечить вакцинацию персонала или регулярное тестирование на COVID-19.

По словам замглавы мэра Харькова Андрея Руденко, это не окончательный список ограничений. Ожидается, что он будет дополнен в ближайшее время Госкомиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Харьков будет находиться в "оранжевой" зоне до 18 октября, и если произойдут какие-то изменения с уровнем заболеваемости, то цвет зоны может быть пересмотрен. В дополнение к уже озвученным ограничениям хочу отметить, что в общественном транспорте количество пассажиров ограничивается количеством мест для сидения и обязательны маски, в торгово-развлекательных центрах, точках общественного питания – тоже масочный режим. Спортзалы работают на 50% от заполняемости. Школы работают в обычном режиме, так как у нас привито более 80% педагогических работников", – сообщил Руденко.