За сутки в Украине COVID-19 подтвердили почти у 16 тыс. человек

Среди заболевших 8 октября – 1477 детей и 298 медиков.

Умерло за сутки 250 человек, выздоровело 5364 пациента, госпитализирован 3571 заболевший.

8 октября в Украине сделали 106 тыс. тестирований на коронавирус, из которых 53 тыс. – методом ПЦР. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 529 913 случаев COVID-19, умер 58 331 человек, выздоровели 2 287 846 пациентов.