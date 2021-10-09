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За сутки в Украине COVID-19 подтвердили почти у 16 тыс. человек

8 октября госпитализирован 3571 заболевший с COVID-19
8 октября госпитализирован 3571 заболевший с COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки, 8 октября, подтвердили 15 908 случаев COVID-19. Об этом в Facebook 9 октября сообщила пресс-служба Минздрава.

Среди заболевших 8 октября – 1477 детей и 298 медиков.

Умерло за сутки 250 человек, выздоровело 5364 пациента, госпитализирован 3571 заболевший.

8 октября в Украине сделали 106 тыс. тестирований на коронавирус, из которых 53 тыс. – методом ПЦР. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 529 913 случаев COVID-19, умер 58 331 человек, выздоровели 2 287 846 пациентов.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1966669766829452

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: Украина, болезнь, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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