За сутки в Украине COVID-19 подтвердили почти у 16 тыс. человек

Среди заболевших 8 октября – 1477 детей и 298 медиков.
Умерло за сутки 250 человек, выздоровело 5364 пациента, госпитализирован 3571 заболевший.
8 октября в Украине сделали 106 тыс. тестирований на коронавирус, из которых 53 тыс. – методом ПЦР. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 529 913 случаев COVID-19, умер 58 331 человек, выздоровели 2 287 846 пациентов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.