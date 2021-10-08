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В Минздраве Украины рассказали, в каких случаях можно комбинировать вакцины от COVID-19

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Если нужный препарат недоступен, можно привиться другой вакциной, заявили в Минздраве
Если нужный препарат недоступен, можно привиться другой вакциной, заявили в Минздраве
Фото: EPA

В Украине, как и в других странах, разрешено в определенных случаях комбинировать различные вакцины от COVID-19. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

В министерстве пояснили, что лучше всего использовать одну и ту же вакцину для первой и второй прививок. Однако если нужный препарат недоступен или на первую дозу была тяжелая реакция, например тромбоз, можно вводить вакцины по следующей схеме:

  • первая доза –  AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), вторая – Comirnaty или Moderna через 12 недель;
  • первая доза – Comirnaty или Moderna, вторая – Moderna или Comirnaty через 28 дней.

"Приведенные схемы комбинирования различных вакцин были хорошо исследованы и признаны безопасными и эффективными", – подчеркнули в Минздраве.

Специалисты напомнили, что вакцины от коронавируса компании AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства, поэтому являются взаимозаменяемыми.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1965872656909163

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

С начала прививочной кампании в стране вакцинировано 7,4 млн человек, более 6 млн получили две дозы вакцины.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Moderna, CoronaVac
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