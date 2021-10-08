В Минздраве Украины рассказали, в каких случаях можно комбинировать вакцины от COVID-19

Если нужный препарат недоступен, можно привиться другой вакциной, заявили в Минздраве Фото: EPA

В министерстве пояснили, что лучше всего использовать одну и ту же вакцину для первой и второй прививок. Однако если нужный препарат недоступен или на первую дозу была тяжелая реакция, например тромбоз, можно вводить вакцины по следующей схеме:

первая доза – AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), вторая – Comirnaty или Moderna через 12 недель;

первая доза – Comirnaty или Moderna, вторая – Moderna или Comirnaty через 28 дней.

"Приведенные схемы комбинирования различных вакцин были хорошо исследованы и признаны безопасными и эффективными", – подчеркнули в Минздраве.

Специалисты напомнили, что вакцины от коронавируса компании AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства, поэтому являются взаимозаменяемыми.