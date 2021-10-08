Более 6 млн украинцев полностью привились от коронавируса

Первую дозу вакцины получили 61 250 человек, а 66 435 украинцев получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

7 октября прививки делали 936 мобильных бригад, также работали 3050 прививочных пунктов и 355 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 421 452 человека, из них получили одну дозу – 7 421 450 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 6 008 605 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 13 430 055 прививок.