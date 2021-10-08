Скандинавские страны массово отказываются от COVID-вакцины Moderna для молодых мужчин

Исследовали Агентства общественного здравоохранения Швеции обнаружили повышенный риск воспаления сердечной мышцы или перикарда среди мужчин до 30 лет, привившихся Moderna.

"Данные указывают на рост заболеваемости также в связи с вакцинацией от COVID-19, в основном среди подростков и молодых людей и в основном среди мальчиков и мужчин. Для человека риск поражения очень мал, это очень редкий побочный эффект. Новые предварительные анализы из шведских и северных источников данных показывают, что связь особенно очевидна, когда речь идет о вакцине Spikevax от Moderna, особенно после второй дозы. Повышение риска наблюдается в течение четырех недель после вакцинации, в основном в течение первых двух недель", – говорится в сообщении шведского ведомства.

Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии рекомендовал прививать мужчин до 30 лет препаратом Pfizer. Если же мужчина уже получил первую дозу Moderna, то второй укол все равно будет Pfizer. В ноябре, когда будут новые данные исследования, это решение пересмотрят.

Норвежский институт общественного здоровья также рекомендовал для вакцинации мужчин от 18 до 30 лет использовать препарат Pfizer, а не Moderna. Аналогичную рекомендацию дало и Управление здравоохранения Дании.