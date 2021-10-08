ГОРДОН
 
 
МИР

Скандинавские страны массово отказываются от COVID-вакцины Moderna для молодых мужчин

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вакцина Spikevax от Moderna стала пятым препаратом, одобренным ВОЗ
Вакцина Spikevax от Moderna стала пятым препаратом, одобренным ВОЗ
Фото: EPA

Финляндия, Швеция, Дания и Норвегия рекомендовали приостановить вакцинацию от коронавируса мужчин до 30 лет препаратом Spikevax от компании Moderna. Как отмечает Associated Press, это связано с еще не опубликованным исследованием Агентства общественного здравоохранения Швеции о возможном тяжелом побочном эффекте препарата.

Исследовали Агентства общественного здравоохранения Швеции обнаружили повышенный риск воспаления сердечной мышцы или перикарда среди мужчин до 30 лет, привившихся Moderna.

"Данные указывают на рост заболеваемости также в связи с вакцинацией от COVID-19, в основном среди подростков и молодых людей и в основном среди мальчиков и мужчин. Для человека риск поражения очень мал, это очень редкий побочный эффект. Новые предварительные анализы из шведских и северных источников данных показывают, что связь особенно очевидна, когда речь идет о вакцине Spikevax от Moderna, особенно после второй дозы. Повышение риска наблюдается в течение четырех недель после вакцинации, в основном в течение первых двух недель", – говорится в сообщении шведского ведомства.

Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии рекомендовал прививать мужчин до 30 лет препаратом Pfizer. Если же мужчина уже получил первую дозу Moderna, то второй укол все равно будет Pfizer. В ноябре, когда будут новые данные исследования, это решение пересмотрят.

Норвежский институт общественного здоровья также рекомендовал для вакцинации мужчин от 18 до 30 лет использовать препарат Pfizer, а не Moderna. Аналогичную рекомендацию дало и Управление здравоохранения Дании.

Контекст:

Вакцина Spikevax от Moderna стала пятым препаратом, одобренным ВОЗ. Результаты испытаний этой вакцины сперва показали эффективность 94,1%, но в апреле компания снизила ее эффективность до 90%.

Результаты исследования американской медицинской сети Vision показали, что вакцина Moderna эффективнее против COVID-штамма "Дельта", чем Pfizer и Johnson & Johnson.

Кроме того, исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США показало, что Moderna наиболее эффективна от госпитализации при COVID-19.

Теги: Нидерланды, Швеция, Дания, Финляндия, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Moderna
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
  "Темна вода". Tayanna выпустила новый трек. Аудио
  "Темна вода". Tayanna выпустила новый трек. Аудио
  "Тыква почти не ощущается, но придает тесту особенную структуру". Рецепт тыквенного домашнего хлеба от кулинарного эксперта
  "Тыква почти не ощущается, но придает тесту особенную структуру". Рецепт тыквенного домашнего хлеба от кулинарного эксперта
  "А Оля ваша была там-то и там-то". Полякова заявила, что Билык на светском мероприятии доложила ее мужу, где и с кем она была без него
  "А Оля ваша была там-то и там-то". Полякова заявила, что Билык на светском мероприятии доложила ее мужу, где и с кем она была без него
43-летняя Ани Лорак показала голые бедра в высоких плавках
43-летняя Ани Лорак показала голые бедра в высоких плавках
"Красивые девочки всегда выбирают мощных парней". Потап трогательно рассказал о своих чувствах к Каменских
"Красивые девочки всегда выбирают мощных парней". Потап трогательно рассказал о своих чувствах к Каменских
Назван итальянский город, в котором состоится "Евровидение 2022"
Назван итальянский город, в котором состоится "Евровидение 2022"
"Выглядит лучше, чем когда-либо". 63-летняя Мадонна выпятила голую грудь крупным планом
"Выглядит лучше, чем когда-либо". 63-летняя Мадонна выпятила голую грудь крупным планом
"Мешок с крысами". МакКонахи высказался о перспективе стать губернатором Техаса и прокомментировал запрет абортов в этом штате
"Мешок с крысами". МакКонахи высказался о перспективе стать губернатором Техаса и прокомментировал запрет абортов в этом штате
"В уголке стоит зависть". Ани Лорак рассказала, о женщине, которая в Украине якобы сделал на нее политический заказ
"В уголке стоит зависть". Ани Лорак рассказала, о женщине, которая в Украине якобы сделал на нее политический заказ
  Полякова: Могилевская – сучка! Моего мужа клеила у меня на глазах
  Полякова: Могилевская – сучка! Моего мужа клеила у меня на глазах
  Победители "Евровидения 2021" Måneskin презентовали трек Mammamia. Видео
  Победители "Евровидения 2021" Måneskin презентовали трек Mammamia. Видео
"Съемки в порнушке", "Погнали!" Голый Тарзан снялся с красным мегафоном
"Съемки в порнушке", "Погнали!" Голый Тарзан снялся с красным мегафоном
Продюсер "Танцев со звездами" Елена Коляденко прокомментировала участие своего подопечного Дмитрия Кадная в этом шоу
Продюсер "Танцев со звездами" Елена Коляденко прокомментировала участие своего подопечного Дмитрия Кадная в этом шоу
"Самая красивая девочка в мире". Брежнева оголила глубокое декольте
"Самая красивая девочка в мире". Брежнева оголила глубокое декольте
Жадан рассказал, за какую книгу получил самый большой гонорар
Жадан рассказал, за какую книгу получил самый большой гонорар
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Классные упругие сисяндры". Каменских показала голую грудь
"Классные упругие сисяндры". Каменских показала голую грудь
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева засветила голую грудь
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева засветила голую грудь
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Сногсшибательная, неотразимая красота". Актриса студии "Квартал 95" снялась в бикини во время купания
"Сногсшибательная, неотразимая красота". Актриса студии "Квартал 95" снялась в бикини во время купания
"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой
"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой
"Я охренела". Дорофеева прокомментировала фото американского поцелуя певца Monatik с женой. Супруга артиста ей ответила
"Я охренела". Дорофеева прокомментировала фото американского поцелуя певца Monatik с женой. Супруга артиста ей ответила
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS