В России зафиксирован новый рекорд суточной смертности среди больных COVID-19

Последний раз рекорд смертности в РФ обновлялся по итогам 5 октября, тогда умерло 929 инфицированных.
Больше всего россиян скончалось в четверг в Москве (71) и Санкт-Петербурге (61). Столица лидирует и по общему числу смертей от коронавируса – 29,5 тыс.
С начала эпидемии число смертей среди пациентов с COVID-19 достигло в РФ 214 485 человек.
За последние 24 часа в стране подтвердили 27 246 новых случаев коронавирусной инфекции, всего их – более 7,7 млн.
По официальным данным, коронавирусной инфекцией активно болеет 897,5 тыс. россиян.
В статистику по стране минздрав России включает показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Россия, согласно данным ВОЗ, находится на пятом месте в мире по количеству случаев COVID-19. Больше только в США, Индии, Бразилии и Великобритании.