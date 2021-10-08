В России зафиксирован новый рекорд суточной смертности среди больных COVID-19

Больше всего инфицированных обнаружили в Москве Фото: ЕРА

Последний раз рекорд смертности в РФ обновлялся по итогам 5 октября, тогда умерло 929 инфицированных.

Больше всего россиян скончалось в четверг в Москве (71) и Санкт-Петербурге (61). Столица лидирует и по общему числу смертей от коронавируса – 29,5 тыс.

С начала эпидемии число смертей среди пациентов с COVID-19 достигло в РФ 214 485 человек.

За последние 24 часа в стране подтвердили 27 246 новых случаев коронавирусной инфекции, всего их – более 7,7 млн.

По официальным данным, коронавирусной инфекцией активно болеет 897,5 тыс. россиян.

В статистику по стране минздрав России включает показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.