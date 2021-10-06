В России новый рекорд смертности от COVID-19 – более 900 человек в сутки

За сутки в РФ подтвердили 25 тыс. новых инфицирований Фото: ЕРА

Сутками ранее, когда рекорд смертности в РФ обновился в последний раз, умерло 895 инфицированных.

Больше всего россиян скончалось во вторник в Москве (71) и Санкт-Петербурге (55). Столица лидирует и по общему числу смертей от коронавируса – более 29 тыс.

С начала эпидемии число смертей среди пациентов с COVID-19 достигло в РФ 212 625 человек.

За последние 24 часа в стране подтвердили 25 133 новых случая коронавирусной инфекции, всего их – более 7,6 млн.

По официальным данным, коронавирусной инфекцией активно болеет 883 тыс. россиян.

В статистику по стране минздрав России включает показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.