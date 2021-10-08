В Украине могут расширить список профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна

В перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех сотрудников госучреждений, отметил Радуцкий Фото: Михайло Радуцький / Facebook

Накануне Минздрав обнародовал список профессий, для которых прививки от COVID-19 обязательны.

В частности, обязательной иммунизации на время действия карантина подлежат сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, а также образовательных и научных учреждений.

"В дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех сотрудников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг", – написал Радуцкий.

Приказ ведомства вступает в силу через месяц после дня его опубликования. Те сотрудники, которые не сделают прививки от COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.