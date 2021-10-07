Минздрав Украины обнародовал список профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна

Решение Минздрава призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, отметил Ляшко Фото: EPA

Согласно приказу Минздрава от 4 октября, зарегистрированному в Минюсте 7 октября, обязательной вакцинации от COVID-19 на время действия карантина подлежат сотрудники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться коронавирусом. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19, – невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях", – аргументировал принятие документа глава Минздрава Виктор Ляшко.

Приказ ведомства вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Отмечается, что обязательной вакцинации не будут подлежать педагоги и работники органов власти, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок.

В то же время те сотрудники, которые не сделают прививки от COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

"Мы завершили первый этап определения профессий, для которых прививки от COVID-19 являются обязательными. Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг", – резюмировал Ляшко.