8 октября в России скончалось 968 пациентов с COVID-19 Фото: EPA

В стране четвертые сутки подряд фиксируют свыше 900 летальных случаев – 7 октября умерло 936 пациентов с COVID-19, 6 октября – 924, 5 октября – 929.

Больше всего россиян скончалось в пятницу в Москве (70) и Санкт-Петербурге (61). Столица РФ лидирует и по общему числу смертей от коронавируса – почти 29,6 тыс.

С начала эпидемии число смертей среди пациентов с COVID-19 достигло в РФ 215 453 человека.

8 октября в России подтвердили 29 362 новых случая коронавирусной инфекции, всего за время пандемии – около 7,75 млн.

В статистику по стране минздрав РФ включает показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.