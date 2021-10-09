В РФ новый рекорд смертности от COVID-19. В стране четвертые сутки подряд фиксируют свыше 900 летальных случаев

В стране четвертые сутки подряд фиксируют свыше 900 летальных случаев – 7 октября умерло 936 пациентов с COVID-19, 6 октября – 924, 5 октября – 929.
Больше всего россиян скончалось в пятницу в Москве (70) и Санкт-Петербурге (61). Столица РФ лидирует и по общему числу смертей от коронавируса – почти 29,6 тыс.
С начала эпидемии число смертей среди пациентов с COVID-19 достигло в РФ 215 453 человека.
8 октября в России подтвердили 29 362 новых случая коронавирусной инфекции, всего за время пандемии – около 7,75 млн.
В статистику по стране минздрав РФ включает показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Россия, согласно данным ВОЗ, находится на пятом месте в мире по количеству случаев COVID-19. Больше только в США, Индии, Бразилии и Великобритании.
Россия также пятая в мире по числу смертей от коронавирусной инфекции. Больше летальных случаев лишь в США, Бразилии, Индии и Мексике.