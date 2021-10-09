Украина – седьмая в мире и третья в Европе по числу новых случаев COVID-19

Так, в США подтвердили 106 298 новых случаев коронавирусной инфекции. Следом идут Великобритания (36 060), Турция (30 201), Россия (27 246). Суточные показатели других стран ниже 20 тыс. новых случаев COVID-19.

Украина с 16 362 случаями коронавирусной инфекции – седьмая в мире и третья в Европе.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9 октября в Украине подтвердили почти 2,53 млн случаев COVID-19 (15 908 – за последние сутки), умерло более 58,3 тыс. человек. Число регионов Украины, которые соответствуют "оранжевому" уровню эпидемопасности, выросло до 15, сообщали в Минздраве.

В стране ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.