Исландия приостановила использование COVID-вакцины Moderna

Исландское ведомство отметило, что в стране достаточно доз препарата Pfizer для вакцинации всех граждан страны. Кроме того, только препарат Pfizer был рекомендован для первичной вакцинации детей от 12 до 17 лет.
Основной причиной для приостановки вакцинации стало исследование Агентства общественного здравоохранения Швеции, исследователи которого обнаружили повышенный риск воспаления сердечной мышцы или перикарда среди мужчин до 30 лет, привившихся Moderna.
В связи с этим вакцинацию мужчин младше 30 лет приостановили в Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии.
Кроме Moderna и Pfizer в Исландии также были одобрены препараты AstraZeneca и Jonhson & Jonhson. По данным минздрава страны, в Исландии полностью привились от коронавируса 277 тыс. человек (75% от всего населения и 88% граждан старше 12 лет).
С начала эпидемии в Исландии подтвердили 12 147 случаев COVID-19, умерли 33 человека. Население Исландии составляет 366 тыс. человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.