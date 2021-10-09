Исландия приостановила использование COVID-вакцины Moderna

Исландское ведомство отметило, что в стране достаточно доз препарата Pfizer для вакцинации всех граждан страны. Кроме того, только препарат Pfizer был рекомендован для первичной вакцинации детей от 12 до 17 лет.

Основной причиной для приостановки вакцинации стало исследование Агентства общественного здравоохранения Швеции, исследователи которого обнаружили повышенный риск воспаления сердечной мышцы или перикарда среди мужчин до 30 лет, привившихся Moderna.

В связи с этим вакцинацию мужчин младше 30 лет приостановили в Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии.