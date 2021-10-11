Ляшко объяснил нежелание украинцев вакцинироваться от COVID-19 влиянием фейков российской пропаганды

Ляшко: У нас гибридная война, и нам приходится воевать на все фронты Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда разгоняет фейки на территории нашей страны, которые не позволяют нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на всех фронтах. Но, я думаю, что мы справимся", – сказал он.

9 октября Ляшко заявил, что в Украине есть возможность делать более 1 млн прививок от коронавируса в неделю. Он попросил украинцев не читать "Viber, где разгоняют российскую пропаганду, а посмотреть на Великобританию, на Данию, где вакцинированы более 70% взрослого населения и где сняты карантинные ограничения".