Ляшко объяснил нежелание украинцев вакцинироваться от COVID-19 влиянием фейков российской пропаганды

"Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда разгоняет фейки на территории нашей страны, которые не позволяют нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на всех фронтах. Но, я думаю, что мы справимся", – сказал он.
9 октября Ляшко заявил, что в Украине есть возможность делать более 1 млн прививок от коронавируса в неделю. Он попросил украинцев не читать "Viber, где разгоняют российскую пропаганду, а посмотреть на Великобританию, на Данию, где вакцинированы более 70% взрослого населения и где сняты карантинные ограничения".
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет. С начала прививочной кампании в Украине привито 7,5 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6,1 млн граждан.
По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.