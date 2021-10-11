"Сатурация резко падает с 92% до 70%". Ляшко рассказал об особенностях штамма "Дельта"

С начала эпидемии в Украине выявили 2,5 млн больных COVID-19 Фото: EPA

"Врачи-инфекционисты говорят об определенных особенностях "Дельты "на территории Украины: у инфицированного человека могут быть симптомы семь-восемь дней, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%. Таких людей трудно вытянуть, их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких", – сказал министр.

29 сентября Ляшко говорил, что штамм "Дельта" имеет в Украине значительное присутствие и влияние на ход эпидемии в стране. Главный санврач Украины Игорь Кузин отметил, что почти все новые случаи COVID-19, которые выявляются сейчас в Украине, – это штамм "Дельта".