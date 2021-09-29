Штамм коронавируса "Дельта" имеет значительное присутствие в Украине – Ляшко

"Ситуация с распространением коронавируса в Украине продолжает прогнозируемо усложняться. Сегодня мы почти пересекли границу в 10 тыс. случаев в день. И, к сожалению, это может произойти совсем скоро. С расширением возможности секвенирования, а также мониторингом клинического течения заболевания можно быть уверенными, что штамм "Дельта" имеет значительное присутствие в Украине и влияние на ход эпидемии в нашей стране", – сказал он.

Ляшко не уточнил, сколько сейчас в Украине пациентов с заражением штаммом "Дельта", но замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин говорил, что почти все новые случаи COVID-19, которые выявляются сейчас в Украине, – это штамм "Дельта".

По словам министра, по состоянию на 28 сентября на стационарном лечении находилось почти 18,5 тыс. пациентов. Он сказал, что нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой.