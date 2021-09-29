Штамм коронавируса "Дельта" имеет значительное присутствие в Украине – Ляшко

"Ситуация с распространением коронавируса в Украине продолжает прогнозируемо усложняться. Сегодня мы почти пересекли границу в 10 тыс. случаев в день. И, к сожалению, это может произойти совсем скоро. С расширением возможности секвенирования, а также мониторингом клинического течения заболевания можно быть уверенными, что штамм "Дельта" имеет значительное присутствие в Украине и влияние на ход эпидемии в нашей стране", – сказал он.
Ляшко не уточнил, сколько сейчас в Украине пациентов с заражением штаммом "Дельта", но замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин говорил, что почти все новые случаи COVID-19, которые выявляются сейчас в Украине, – это штамм "Дельта".
По словам министра, по состоянию на 28 сентября на стационарном лечении находилось почти 18,5 тыс. пациентов. Он сказал, что нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В связи с распространением мутации осенью 2021 года в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял Ляшко 19 августа. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.
По состоянию на 29 сентября в Украине подтвердили 2,41 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 9666 – за последние сутки. Скончалось 56 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,25 млн человек.