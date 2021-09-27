Кузин заявил, что почти все новые случаи COVID-19 в Украине – это штамм "Дельта"

"Мы точечно берем информацию из каждой области и видим, что все случаи, которые сейчас секвенируются и выявляются, – это "Дельта", – сказал Кузин.

Он подчеркнул, что "Дельта"-штамм коронавируса распространяется все быстрее.

"Тот вариант вируса, который циркулировал у нас изначально – "Альфа"-штамм, – распространялся не так быстро. Скорость распространения "Дельта"-штамма выросла в разы. Один человек может в среднем заразить от пяти до восьми человек. Это при интенсивном общении или в случае пребывания в замкнутом помещении и тому подобное", – пояснил главный санврач.