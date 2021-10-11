Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали – Ляшко

По его словам, нынешняя волна по интенсивности приближается к показателям осени 2020 года. В стране ежедневно регистрируют по 16–17 тыс. новых случаев COVID-19.
"Это высокие показатели заболеваемости", – подчеркнул министр.
В Украине также растет количество госпитализаций.
"Новая циркуляция вируса, которая привела к этой волне, прежде всего ищет иммунонезащищенных людей – тех, кто не переболел COVID-19, или тех, кто не вакцинирован", – сказал Ляшко.
Среди лидеров по распространению коронавируса в Украине – Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса. В пересчете на 100 тыс. населения высокие показатели заражений в Сумской, Житомирской и Донецкой областях.
"Врачи-инфекционисты говорят об определенных особенностях "Дельты "на территории Украины: у инфицированного человека могут быть симптомы семь-восемь дней, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%. Таких людей трудно вытянуть, их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких", – заявил глава Минздрава.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился. За сутки 10 октября в Украине зафиксировали 8,8 тыс. случаев, всего с начала эпидемии в Украине выявили 2,5 млн больных COVID-19, умерли – 58,7 тыс.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.