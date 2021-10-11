Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали – Ляшко

По его словам, нынешняя волна по интенсивности приближается к показателям осени 2020 года. В стране ежедневно регистрируют по 16–17 тыс. новых случаев COVID-19.

"Это высокие показатели заболеваемости", – подчеркнул министр.

В Украине также растет количество госпитализаций.

"Новая циркуляция вируса, которая привела к этой волне, прежде всего ищет иммунонезащищенных людей – тех, кто не переболел COVID-19, или тех, кто не вакцинирован", – сказал Ляшко.

Среди лидеров по распространению коронавируса в Украине – Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса. В пересчете на 100 тыс. населения высокие показатели заражений в Сумской, Житомирской и Донецкой областях.

"Врачи-инфекционисты говорят об определенных особенностях "Дельты "на территории Украины: у инфицированного человека могут быть симптомы семь-восемь дней, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%. Таких людей трудно вытянуть, их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких", – заявил глава Минздрава.