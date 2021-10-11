В воскресенье COVID-19 подтвердили у почти 9 тыс. украинцев

Среди заболевших – 863 ребенка и 78 медработников.

За прошлые сутки с коронавирусной инфекцией госпитализировали 2672 человека, 2053 пациента выздоровели, 207 – умерли.

Днем ранее в стране подтвердили 11 344 случая заболевания. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировали 2 550 089 случаев COVID-19, выздоровело 2 292 480 человек, умерли – 58 700.

В воскресенье украинцам провели более 52 тыс. тестов на коронавирус. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.